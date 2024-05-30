عبدالناصر وملك الأردن يوقعان اتفاقية دفاع مشترك.. أحداث في ذاكرة 30 مايو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثلاثون من مايو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1559 - نشوب «حرب قونية» بين السلطان سليم الثاني وأخيه «بايزيد» حول أمور متعلقة بولاية العهد في الدولة العثمانية.

1837 - الأمير عبد القادر والجنرال توماس روبير بيجو يوقعان معاهدة تافنة ممثلًا للجيش الفرنسي وذلك بعد مجموعة من الانتصارات الجزائرية على الفرنسيين، وقد نصت المعاهدة على أن يعترف الأمير عبد القادر بسيادة الإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا بمقابل تنازلها عن ما يقرب من ثلثي الجزائر لصالح «إمارة الجزائر».

1959 - الإعلان عن دستور سنغافورة.

1967 - الملك حسين وجمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن.

1998 - زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر يضرب شمال أفغانستان موديًا بحياة 5000 شخص.

2007 - مجلس الأمن يصدر قراره رقم 1757 الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

2009 - إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التورط في تفجير «مسجد زاهدان» بعد يوم من تفجير المسجد.

2020 - عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز الستة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 367 ألف حالة وفاة وحوالي مليونَي و 684 ألف حالة تماثلت للشفاء.

2020- جنود من شرطة حدود إسرائيل يقتلون إياد الحلاق شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة قرب باب الأسباط في القدس القديمة بدولة فلسطين.

2022 - الوداد الرياضي يتغلب على النادي الأهلي بنتيجة 2–0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليُتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.