نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير مزارات آل البيت وحديقة قنديل أم هاشم

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاءا مع المهندس محمد الشهاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساجد و المهندس عمرو مصطفى مدير التطوير بالمؤسسة لمتابعة مستجدات اعمال التطوير و تقديم الخدمات بصورة مستمرة في ضوء البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة و المؤسسة للصيانةالمستمرة و توفير الخدمات الامنية و اعمال النظافة لاستكمال ما تم الانتهاء منه لاحياء مسار آل البيت .

شمل اللقاء موقف الخدمات و الاكشاك الخدمية بحديقة قنديل ام هاشم بميدان السيدة زينب والتي يتم اقامتها حاليا لخدمة مرتادي الحديقة و زوار الموقع باعتبارها المتنفس الحيوي للزوار الى جانب متابعة اعمال مؤسسة مساجد بشارع الاشراف والشاملة لتقديم خدمات الصيانة و النظافة و الخدمات الامنية طبقا للبروتوكول الموقع .

شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تفعيل و تنفيذ ماجاء به البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجهتين مؤكدة على اقامة ١٠ اكشاك بحديقة قنديل أم هاشم بقيمة ايجارية محددة للصرف على صيانة ورفع كفاءة الحديقة مع مراعاة المواصفات الفنية في اقامتها طبقا للرسومات المعتمدة و منها خلق مساحات بين الاكشاك المقامة و الحفاظ على مداخل ومخارج الحديقة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم واستغلال المواقع المناسبة في اقامة الاكشاك عن طريق مراعاة المسافات عن بيارات الصرف الصحي مشددا على مراعاة ارتفاع الاكشاك بحيث لا تحجب الرؤية للمحلات المحيطة وفتح جميع الابواب امام الجمهور .

ووجهت بسرعة الانتهاء من الاعمال استعدادا لفتح الحديقة امام المواطنين بعد اقامة الاكشاك الخدمية لتقديم الاطعمة و المشروبات المختلفة قبل عيد الاضحى المبارك لاستقبال زوار الميدان والتنزه بالحديقة.

كما نوهت على الحضور بضرورة تقديم مقترح وتصميمات تهدف الى زيادة عدد المقاعد والبرجولات لراحة المواطنين نظرا لطبيعة الموقع والذي يلقى رواجا تجاريا ومقصدا سياحيا للزيارة بصورة مستمرة خاصة بعد افتتاح رئيس الجمهورية لمسجد السيدة زينب بعد اعمال التطوير التي تمت به وذلك في اطار يحافظ على الشكل العام وطبيعة المكان التاريخي مؤكدة على إجراء جولات ميدانية للموقع للمتابعة .

حضر اللقاء من المنطقة الجنوبية المهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية والحسن عبد الرحمن مدير المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين.