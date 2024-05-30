وزير الخارجية الصيني: الصين تدعم بقوة استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الخميس أن الصين ستدعم دائما بقوة استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

وقال وانج يي خلال المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين "إن القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط، وبغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصين ستدعم دائما بقوة استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني"، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

وشدد وانج على أن الصين ستدعم دائما إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وستدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة .

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن رغبة بلاده في تقديم مساهمات أكبر لتعزيز المصالحة الداخلية في فلسطين ، وقال إن الوضع الراهن في قطاع غزة غير قابل للاستمرار، وإن الإجماع الدولي هو ضمان وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مشيرا إلى أن تحسين الوضع الإنساني يمثل أولوية ملحة وأنه من الضروري عدم استمرار تعرض حياة المدنيين الأبرياء للأذى.

وأكد أن الصين ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الدول العربية، ودعم العدالة وتعزيز حل مبكر وشامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.