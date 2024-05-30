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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم جنين ومخيمها مُجددًا و6 إصابات بالرصاص الحى

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة "جنين" ومخيمها مجددًا، وأصيب 6 شبان، على الأقل بالرصاص الحي جراء الاقتحام المستمر.

وذكرت مصادر طبية أن ستة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، ووصفت جروح بعضهم بــ"المتوسطة".

وتم اقتحام المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية ومخيمها من عدة محاور، وسط تحليق مكثف وعلى ارتفاع منخفض لطيران الاستطلاع تزامنا مع الاقتحام.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في جنين ومخيمها، خاصة للمركبات، وفي البنية التحتية، ونشر قناصة على أسطح العمارات التجارية وداخل المنازل.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط مستشفى ابن سينا والمستشفى الحكومي ومستشفى الأمل وسط تحليق مكثف لطائرات الرصد والاستكشاف المسيرة للاحتلال، فيما قام جنود الاحتلال بإعلان منع التجول عبر مكبرات الصوت في محيط مخيم جنين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنين اقتحام