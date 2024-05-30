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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائد منتخب كرة القدم للساق الواحدة يخضع لجراحة ناجحة في اليد

كابتن منتخب مصر
كابتن منتخب مصر
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خضع محمود عبده لاعب منتخب مصر  لكرة القدم للساق الواحدة لعملية جراحية ناجحة في اليد، وذلك  اليوم في أحد المستشفيات الكبري.

وأصيب قائد المنتخب الوطني بكسر مضاعف في اليد  مما استدعي تدخل جراحي لتركيب شرائح ، وذلك خلال مواجهة مصر والمغرب في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة النسخة السابعة والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 27 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يخضع المحترف المصري في الدوري التركي للعلاج الطبيعي خلال المرحلة المقبلة للعودة سريعاً للمستطيل الأخضر.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة بعد الفوز على تنزانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف خلال لقاء  تحديد المراكز السابع والثامن.

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