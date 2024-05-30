وزيرة البيئة: توجيهات رئاسية برﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن توقيع عقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة يأتي في إطار ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺑﺸـﺄﻥ ﺭﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ مشاﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻵﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات الحثيثة للتنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لرفع كفاءة منظومة النظافة، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها وأيضاً العمل على الاستثمار في المخلفات بكافة انواعها.

وأوضحت أن تنفيذ المصنع يأتى في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الاولى من البنية الاساسية لمنظومة المخلفات البلدية ضمن الاتفاق الموقع بين وزارات (التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والانتاج الحربي) لتنفيذ المرحلة الاولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية ( محلى الصنع ) بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة يأتي تشجيعا لصناعة التدوير المحلية ، حيث سيتم واسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، مشيرةٍ إلى أن دور وزارة البيئة يتمثل في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الاعمال محل التعاقد وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، هذا الي جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الانتهاء منه تمهيداً للطرح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة اداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقاً للمخطط و تقديم الدعم الفني البيئي.

ولفتت إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال أثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ توقيع العقد واعتماد المواصفات الفنية والرسومات وجداول الكميات من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.