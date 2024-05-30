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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم لقصار القامة

قصار القامة
قصار القامة
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أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم لقصار القامة في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن يقام دور الثمانية الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي على صالة رقم 4.

وفيما يلي مواعيد مباريات دور الثمانية: 
البنك الأهلي مع الإرادة والتحدي بالأقصر الساعة 3 مساءً.
شرم الشيخ مع نجوم السادات الساعة 4 مساءً.
كفر سعد مع الأهلي الملاحة الساعة 5 مساءً.
ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان "باي".

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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