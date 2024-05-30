خلال جولة صحفية تفقدية.. مستشفى «حروق أهل مصر» يبدأ الاستعدادات للمرحلة الثانية من التوسعات لتوفير الخدمات الصحية لعدد أكبر من مرضى الحروق

الخميس 30/مايو/2024 - 05:00 م

المستشفى مجهز وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة لمكافحة العدوى ويستقبل جميع حالات الحروق بنسب تصل إلى 60%

تم استقبال وعلاج 1500 حالة طوارئ منذ افتتاح المستشفى في مارس الماضي



أعلن مستشفى "حروق أهل مصر" عن البدء في تجهيزات المرحلة الثانية من المستشفى، والتي تشمل استكمال إنشاءات الدورين الثاني والثالث لزيادة السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 200 سرير. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للسادة الصحفيين للاطلاع على أقسام المستشفى بحضور الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى حروق أهل مصر، والسيد حسين عثمان، الرئيس التنفيذي للمستشفى، والسيد رفعت عبد المقصود، رئيس قطاع التشغيل بالمستشفى.

يهدف التوسع الجديد إلى استقبال عدد أكبر من المصابين ورفع كفاءة المستشفى بعد الافتتاح الرسمي في مارس الماضي، حيث تم استقبال وعلاج 1500 مريض بقسم الطوارئ، ويتم استقبال نحو 40 حالة يوميًا في العيادات الخارجية، ويتم إجراء نحو 7 عمليات جراحية يوميًا. وتم تجهيز المستشفى بأعلى معايير الجودة والسلامة، لمكافحة العدوى لأن مريض الحروق أكثر عرضة للتعرض للعدوى ولا يمكنه الإبقاء على قوائم الانتظار حيث من الضروري إنقاذ حياته في الست ساعات الأولى من الإصابة.

بهذه المناسبة، قالت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى حروق أهل مصر: "نعمل على البدء في تجهيزات المرحلة الثانية في أسرع وقت لاستكمال إنشاءات الدورين الثاني والثالث من المستشفى وزيادة السعة الاستيعابية إلى 200 سرير، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لعدد أكبر من مصابي الحروق، حيث تتركز معظم الإصابات في الأطفال الذين تجاوزت نسبتهم أكثر من 80% من إجمالي الحالات التي استقبلها المستشفى، ويهدف المستشفى إلى إعادة بناء أعضاء الجسم الوظيفية والحركية لمرضى الحروق".

من جانبه، قال السيد حسين عثمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى حروق أهل مصر، إن نسبة الإشغال بالمستشفى بلغت 65% منذ الافتتاح، مضيفًا أنه يتم إدارة المستشفى بواسطة نظام إدارة المستشفيات HIS، وهو نظام معلومات متكامل للرعاية الصحية يمكن استخدامه عبر الإنترنت، يتميز بسهولته وتعدد استخداماته، حيث يعمل هذا النظام على تنظيم العمل في المستشفى بما يتيح الوصول إلى بيانات المريض ومتابعته أثناء وجوده في المستشفى، وتنظيم تقديم الخدمة للمريض على الوجه الأمثل وبأسرع وقت.

ويعتبر مستشفى "حروق أهل مصر" أول صرح طبي متخصص في علاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، يقدم رعاية شاملة وإعادة تأهيل لمرضى الحروق الحادة والمزمنة. ويقع المستشفى على مساحة 12،200 متر مربع ومقسم إلى ستة أدوار. المستشفى مجهز بالكامل بنظام آلي لتنفيذ معظم التدخلات الطبية تلقائيًا، مع استخدام أحدث الأجهزة الطبية العالمية وفقًا لأحدث تكنولوجيا.

يضم المستشفى عيادات خارجية متعددة التخصصات مثل العلاج الطبيعي، العلاج النفسي، الجراحة، وعيادات الجلدية والليزر. كما يضم قسم طوارئ المجهز لاستقبال 30 مصابًا في نفس الوقت، بالإضافة إلى قسم العناية المركزة الذي يضم أكثر من 20 وحدة من ضمنها 8 وحدات للأطفال. كما يشمل المستشفى مراكز التأهيل البدني، وقسم البحث العلمي، علاوة على قسم مكافحة العدوى، التغذية، إدارة الألم، وقسم الغيار على الجروح. ويقوم المستشفى بتأهيل الناجين من الحروق وأهاليهم وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى نفسيًا من خلال برنامج تأهيل نفسي متخصص.