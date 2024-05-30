جثة معلقة بالسقف.. نقاش المنيرة الغربية هرب من ضائقة مالية للموت

أنهي نقاش حياته شنقا لمروره بضائقة مالية داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

جثة نقاش المنيرة معلقة بالسقف

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة نقاش مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا باقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بضائقة مالية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جرى نقل جثة نقاش المنيرة الغربية إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، واتخذت الأجهزة المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.