"بحوث الصحة الحيوانية" ينظم قافلة بيطرية مجانية لقرى المنوفية

قام فريق من معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية فرع شبين الكوم، بتنظيم قافلة علاجية بيطرية مجانية حيث جرى تقديم جميع أنواع الخدمات البيطرية لأهالى قرية الروضة أصحاب الثروة الحيوانية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنه جرى الكشف وعلاج عدد ٦٠حالة باطنة و ٨٠ حالة رعاية تناسلية (سونار والتهاب الضرع والحالات التناسلية) و٥ حالات جراحة وعلاج عدد ٥٠ حالة من لطيور .

كما جرى عمل حملات إرشادية وتوعية الفلاحين ومربى الحيوانات بالقافلة عن أهمية التأمين على الماشيه نظرا لما له فوائد ومميزات عديدة لصالح الفلاحين ومربى الحيوانات، والتوعية عن مرض انفلونزاالطيور وخطورته وسرعة انتشاره وضرورة التحصين ضد المرض، حيث إنه متوفر فى الواحدات البيطرية والتوعية عن خطورة مرض السعار وضرورة الاستجابة للتحصين ضد هذا المرض لتجنب الإصابة بالمرض.

