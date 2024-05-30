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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

48 دولة تشارك في القمة الكورية - الإفريقية في سول الشهر المقبل

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أعلن النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في  كوريا الجنوبية كيم تاي هيو اليوم الخميس، مشاركة 48 دولة في القمة الكورية الإفريقية المقرر أن تبدأ أعمالها يومي 4 و5 يونيو المقبل برئاسة الرئيس يون سوك يول.

وقال كيم حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية إن 48 دولة من إجمالي 55 قبلت الدعوة للمشاركة في هذا الحدث الذي يمثل أكبر قمة متعددة الأطراف منذ تولي إدارة يون السلطة في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يعقد عدد من المشاركين في هذا الحدث - بما في ذلك ملوك ورؤساء بعض الدول - اجتماعات ثنائية مع الرئيس الكوري على هامش أعمال القمة.

كما أنه سيتم عقد قمة الأعمال الكورية - الأفريقية لعام 2024 والتي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية وتنظمها الرابطة الكورية للتجارة الدولية في الخامس من شهر يونيو المقبل.

القمة الكورية الإفريقية كوريا الجنوبية