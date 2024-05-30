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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القصير" يبحث التعاون المشترك مع هيئة السلامة الغذائية والزراعية بالإمارات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي اليوم، مع سعيد العامري رئيس هيئة اسلامة الغذائية والزراعية بدولة الامارات العربية الشقيقة والوفد المرافق  وذلك لبحث تعزيز وتوسيع التعاون مع دولة الامارات العربية الشقيقة في قطاع الزراعة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والصحة النباتية، فضلا عن تبادل الخبرات بقطاع التمور وبحث انشاء مزرعة بحثية نموذجية لزراعة النخيل من الاصناف عالية الجودة والإنتاجية.
وخلال اللقاء أشار القصير الى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك والتعاون المستمر في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الزراعة، مشيرا إلى جهود القيادة السياسية في البلدين للارتقاء دائما بمستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الاماراتي علي رغبته في التعاون مع مصر  في قطاع الزراعة وخاصة مجال تبادل السلع الزراعية بما يحقق طموحات ومصلحة الشعبين وفي اطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة المصرية وهيئة سلامة الغذاء الإماراتي وسفارة الإمارات بالقاهرة.

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