مباحثات تونسية ليبية لفتح المعبر الحدودي "رأس جدير"

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة- في بكين على هامش أعمال الدورة العاشرة لمنتدى التعاون الصيني العربي الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي بين بلديهما رأس جدير واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين.

وذكرت مصادر صحفية تونسية أن الطرفين اتفقا على ضرورة حث وزارة الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها للافتتاح المعبر الحدودي واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي، مؤكدين ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون في البلدين.

من جانبه، وجه الرئيس قيس سعيد السلطات التونسية باستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس، وحضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.