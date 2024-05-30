رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب الفم والأسنان

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية طب الفم والأسنان بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أحمد نورالدين حبيب عميد كلية طب الفم والأسنان الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور ياسر لطفي عميد كلية طب الفم والاسنان جامعة المنصورة، والدكتور محمد حسين عميد كلية طب الفم والأسنان السابق جامعة كفر الشيخ.

هذا وقد رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية طب الفم والاسنان متمنياً لهم دوام التوفيق، مؤكداًحرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية التطوير سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

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