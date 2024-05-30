"Furiosa" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي

عقب عرضه بمهرجان كان السينمائي منتصف الشهر الجاري، تصدر فيلم الحركة “Furiosa: A Mad Max Saga” للمخرج جورج ميلر، وبطولة أنيا تايلور جوي وكريس هيمسوورث، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 5 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 68 مليون دولار، جمع منها 35 مليونا في الصالات الأمريكية و33 مليونا في السوق الأجنبية، وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

Furiosa: A Mad Max Saga هي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، حيث نعود خلاله إلى أصول فيوريوسا، بطلة الملحمة الجديدة التي ظهرت في Mad Max: Fury Road، وتحاول العودة إلى المنزل، على الرغم من وجود العديد من العصابات المسلحة المعادية.

صدر فيلم "Mad Max: Fury Road" عام 2015 وحصد 6 جوائز أوسكار. وتدور الأحداث في إحدى الصحاري المقفرة بعد نهاية العالم، يعيش اثنان من الثوار الفارين اللذين يحملان إمكانية استعادة النظام لطبيعته من جديد، أولهما هو ماكس (توم هاردي)، الرجل الذي يسعى وراء التصالح مع الذات بعد خسارته لزوجته وابنه في أعقاب الفوضى التي اجتاحت الكوكب، وفيوريسا (تشارليز ثيرون) التي تعتقد أن طريقتها في اﻹصلاح قد تكون مجدية عبر الصحراء.