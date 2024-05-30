جامعة المنصورة تستقبل وفد الجامعة المصرية اليابانية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، وفدًا من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجامعتين.

حضر اللقاء الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف بدوي، عميد كلية الهندسة، ضم الوفد الزائر الدكتور أحمد يحيى عبيد، عميد كلية الأعمال الدولية والإنسانيات ومنسق الزيارة، والدكتور أحمد رموزي، مدير برامج الفن والتصميم، ومصطفى المنشاوي، مسئول شئون الإعلام والاتصال المؤسسي بالجامعة.

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين جامعة المنصورة وعدد من الجامعات العلمية والبحثية المماثلة في التخصصات، حيث تم النقاش حول أساليب التعاون الممكنة على المدى القريب، خاصة في المجالات الهندسية وبرامج الفنون والتصميم.

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات.

كما أعرب عن تفاؤله بالتعاون المستقبلي مع الجامعة المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تطوير أبحاث جامعة المنصورة في مجال التكنولوجيا، وتفتح آفاقًا للتعاون الأوسع مع عدد من الجامعات اليابانية.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح ندا أن سياسة الجامعة المصرية اليابانية تقوم على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار"، الذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، مؤكدًا على أهمية نشر ثقافة الابتكار ودعم رواد الأعمال، وأن خريجي الجامعة لهم دور بارز في تخصصاتهم في مصر والعالم، حيث يشغلون مناصب مرموقة في الشركات الكبرى.

كما عقد وفد الجامعة المصرية اليابانية لقاءات مع عمداء ووكلاء كليات الهندسة والصيدلة والعلوم والفنون الجميلة والآداب بجامعة المنصورة، لبحث أوجه التعاون في التخصصات المشتركة.

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