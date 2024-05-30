المنشاوي يعيّن وكيلين بكلية الخدمة الاجتماعية وعدد من رؤساء الأقسام بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات المتضمنة؛ تعيين اثنين من الوكلاء، بكلية الخدمة الاجتماعية، و(٤) رؤساء لمجالس الأقسام، بعدد من كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات، في كلية الخدمة الاجتماعية؛ تعيين الدكتورة إيمان عبد العال أحمد عبد العال الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع؛ وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور محمد محمد سليمان محمود الأستاذ بقسم خدمة الجماعة؛ وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما.

كما شملت القرارات؛ تعيين الدكتور إبراهيم علي إبراهيم فرج الأستاذ بقسم جراحة الأطفال، بكلية الطب؛ رئيساً لمجلس القسم، وتعيين الدكتورة نرمين محمود عبد العزيز بركات الأستاذ بقسم تمريض المسنين، بكلية التمريض؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، لكلٍ منهما، وتكليف الدكتور عثمان عمران عثمان موسي الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوي الميكانيكية، بكلية الهندسة؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم، وتجديد تكليف الدكتور أحمد عبد الصبور عبد الكريم الأستاذ المساعد بقسم المالية العامة، والتشريع المالي، والقانون الاقتصادي، بكلية الحقوق؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم.

وأعرب رئيس الجامعة، عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد للقيادات الأكاديمية الجديدة، في تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسئوليات الملقاة على عاتقهم؛ من أجل مواكبة التطور فى التخصصات العلمية المختلفة؛ تعزيزاً لمسيرة الجامعة العلمية والتنويرية، وتحقيقاً للتكامل بين عناصر المنظومة التعليمية، والبحثية، والارتقاء بتصنيف الجامعة، وجعلها أكثر تنافسية على المستوى العالمي.