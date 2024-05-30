حبس حسين الشحات وحرمانه من عضوية أي نادي رياضي 5 سنوات.. شاهد

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر؛ حكمها في قضية لاعب الأهلي حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي، في واقعة اتهام الأول بالتعدي على اللاعب المغربي خلال مباراة الفريقين باستاد الدفاع الجوي.

وجاء حكم محكمة جنح مدينة نصر بالسجن سنة لـ «الشحات» وحرمانه من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات وتغريم الشحات 100 ألف جنيه كتعويض مدني مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

وكان دفاع الشحات قال: «إن تصرف موكله كان رد فعل على تصرفات استفزازات الشيبي وسبق لـ الشيبي إهانة الأهلي وجمهوره؛ ولديه ملايين التوكيلات من الجمهور لرفع دعوى ضد الشيبي».

وأكدت التحريات اعتداء الشحات على الشيبي خلال مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري الممتاز؛ باستاد الدفاع الجوي في 23 يوليو الماضي .

واتهم الشيبي الشحات بالاعتداء عليه والسب بالأم أمام ملايين المشاهدين والتهديد بالإيذاء الجسدي والنفسي، حيث تم تداول فيديو واقعة صفع الشحات لـ الشيبي.