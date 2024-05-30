الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار عشوائيا على المواطنين العائدين إلى شمال قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال يطلق النار عشوائيا على المواطنين العائدين إلى شمال قطاع غزة.

وقبل قليل، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 36224 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 53 شهيدا و357 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتستمر العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي باتت تتم على ثلاثة جبهات رئيسية، هي رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، ومحوري جباليا ونتساريم في شمال غزة، بالإضافة إلى الجبهة اللبنانية.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 237 على التوالي حرب "لإبادة الجماعية" على غزة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات الآمنة في قطاع غزة، ومتحديًا قرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف الهجوم على رفح ومنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.