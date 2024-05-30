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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة
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أعلنت منذ قليل محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والتى جاءت كالتالى:

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. 

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧,٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة

أحمد راشد محافظ الجيزة أداء الامتحانات الشهادة الاعدادية أوائل الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني