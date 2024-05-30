بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

أعلنت منذ قليل محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والتى جاءت كالتالى:

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧,٠٥%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة