برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة هالة رمضان علي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الخميس، برتوكول تعاون بين المحافظة والمركز، بحضور عدد من أساتذة وباحثي المركز والجهات المعنية بالمحافظة.

محافظ مطروح: البروتوكول يهدف لتنمية أوجه التعاون لتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتعاون مع إلقاء الضوء على أهم الموضوعات التي تتناولها الأبحاث العلمية المشتركة في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة، وتنمية أوجه التعاون لتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للطرفين، والتواصل العلمى للاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

محافظ مطروح: تم الاتفاق على تبادل الزيارات واللقاءات بين الباحثين والخبراء والمتخصصين

وأشار محافظ مطروح، إلى قأنه بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على التعاون والتنسيق بشأن تبادل الزيارات واللقاءات بين الباحثين والخبراء والمتخصصين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش والمبادرات وورش العمل وإلقاء المحاضرات والمشاركة في البرامج العلمية والأنشطة التدريبية والمجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تؤثر إيجابيا في الأنشطة الخاصة لكل منهما، والتعاون في مجال المشروعات البحثية المشتركة، سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، أو دراسات أو أبحاث، أو تنظيم حلقات نقاش مشتركة في عدد من المجالات خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، والتنسيق المستمر فى مجالات العمل الحالية والمستقبلية بين محافظة مطروح والمركز من خلال المسؤولين عن مقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في محافظة مطروح.

محافظ مطروح: تم الاتفاق على تنفيذ برامج ومشروعات أخرى مرتبطة بمجال تعليم الكبار

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن البروتوكول ينص على تعاون الطرفان في الإعداد وتنفيذ برامج ومشروعات أخرى مرتبطة بمجال تعليم الكبار وغيرها من برامج أو مشروعات عمل، وفقا للأحوال الفنية والقواعد القانونية المقررة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع جهود المحافظة والحرص على مزيد من المشاركة بما يحقق المصلحة العامة.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل وإهداء الدروع تقديرا لجهود المشاركة والتعاون بين محافظة مطروح والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

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