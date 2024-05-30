ضبط لحوم وفراخ وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية،

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات اليوم الخميس، وأسفرت بمركز حوش عيسى، عن ضبط 50 برميل مخلل داخل مصنع بدون ترخيص و10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

وبمركزى كفر الدوار وشبراخيت تم ضبط مخبزين تصرفا فى 8 شكائر دقيق بلدى و14 مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزى أبو حمص وإيتاى البارود تم ضبط كمية من اللحوم والفراخ و البانية ومصنعات اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 9 محاضر لعدم وجود سجل زيارات و11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمراكز ادكو ورشيد وكوم حمادة تم ضبط 24 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.