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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تقتحم حي الزهور وتحاصر مستشفى ابن سيناء

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال تقتحم حي الزهور وتحاصر مستشفى ابن سيناء المتاخمين لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من خان يونس، إنه في كل ساعة هناك مستجد ميداني يسجل في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح أنه في الجنوب وتحديدا رفح الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء جراء استمرار الغارات منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة لأكثر من 7 شهداء بعد استشهاد 4 في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة تعرف باسم "مفترق بدر" بحي تل السلطان.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية ما زالت تقترب أكثر من المنطقة الغربية برفح الفلسطينية، لا سيما أنها تمركزت في منطقة "تلة زعرب "، وباتت تتجه نحو منطقة "الحديقة اليابانية".

قوات الاحتلال حي الزهور مستشفى ابن سيناء مخيم جنين الضفة الغربية