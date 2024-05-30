انضمام نجم الدوري المصري.. قائمة منتخب الجزائر لفترة التوقف الدولي

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي غينيا وأوغندا المقبلتين في فترة التوقف الدولي الحالية.

يواجه منتخب الجزائر، غينيا يوم 6 يونيو القادم بملعب نيلسون مانديلا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، قبل السفر إلى كمبالا لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وشهدت قائمة المنتخب الجزائري، استبعاد رياض محرز قائد محاربي الصحراء ولاعب أهلي جدة السعودي، بالإضافة إلى يوسف بلايلي وإسلام سليماني، بجانب نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني فارس شعيبي.

بينما شهدت القائمة، تواجد أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي، ليستمر في الظهور بقميص منتخب بلاده بعد تألقه في الدوري المصري الممتاز.

قائمة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا وأسامة بن بوط ومصطفى زغبة.

خط الدفاع: ريان آيت نوري وجوان حجام ويوسف عطال وكيفين غيطون وعيسى ماندي وزين الدين بلعيد ومحمد أمين مداني ومحمد أمين توجاي وشعيب كداد.

خط الوسط: أحمد قندوسي وإسماعيل بن ناصر وحسام عوار ونبيل بن طالب ورامز زروقي.

وفي الهجوم: سعيد بن رحمة وياسين براهيمي وبغداد بونجاح ومحمد أمين عمورة وياسين بن زية وأنيس حاج موسى وأمين جويري ومنصف بكرار.