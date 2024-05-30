بوليتيكو: ألمانيا تعتزم السماح لأوكرانيا بضرب روسيا بالأسلحة الغربية

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية اليوم الخميس بأن الحكومة الألمانية تتراجع بحذر عن تحفظاتها بشأن السماح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة التي يقدمها الشركاء الغربيون.

وأشارت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع على موقف الحكومة الألمانية، رفض كشف هويته إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتز يؤيد السماح باستخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف على الأراضي الروسية، دون الخوض في التفاصيل.

وقال المتحدث باسم المستشار الألماني، ستيفن هيبستريت، للصحفيين، أمس الأربعاء، إن "العمل الدفاعي لأوكرانيا لا يقتصر على أراضي الدولة، ولكن يمكن أيضًا توسيعه ليشمل أراضي المعتدي"، مضيفًا أنه لا يمكنه الكشف عن اتفاقيات محددة مع أوكرانيا. كييف لأنها "سرية".

وجادل هيبستريت أيضًا بأن تصريح شولتز الذي أدلى به قبل عام، والذي قال فيه إن هناك "إجماعًا" على أن أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الألمانية على الأراضي الروسية، كان "بيان حقائق" كان صحيحًا في ذلك الوقت، لكنه لم يكن بالضرورة كذلك. تنطبق على التطورات المستقبلية.

وقال المستشار شولتز يوم الثلاثاء إن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الأسلحة التي تقدمها ألمانيا "في إطار القانون الدولي"، الأمر الذي سيسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بضرب أهداف داخل روسيا.

وأضاف شولتز للصحفيين يوم الثلاثاء: "أجد الأمر غريبًا، عندما يجري بعض الأشخاص مناقشات ويقولون إنهم (الأوكرانيون) غير مسموح لهم بالدفاع عن أنفسهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك".