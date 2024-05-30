إحلال وتجديد شبكة الانحدار بمنطقة «السلخانة» بدسوق

تُجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال إحلال شبكة الإنحدار بطريق «السلخانة»، بمدينة دسوق، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2023، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، على متابعة تطوير وإحلال وتجديد الشبكات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الإنحدار وخاصةً محطات المياه، وأعمال الإحلال والتجديد بجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة شبكات المرافق بمختلف الشوارع، خاصة المدرجة بخطة الرصف، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بالمحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أن أعمال الإحلال والتجديد لشبكة منطقة السلخانة «طريق عمر أبو العز»، يبلغ إمتدادها 2000 متر، بطول كيلو، إبتداءً من كوبرى المدير وصولًا لموقف الأرياف، بالإضافة إلى 7 شوارع بمنطقة دحروج، بالتنسيق مع شركة المياه وكافة الجهات المعنية، حيث جرى عمل أختبارات للتربة بعمق 3 متر، والبدء فى أعمال الحفر بقطر 315 مم، بإلإضافة إلى أعمال تغيير خط طرد رافع الصرف الصحى رقم (١) بقطر 630 مم، بطول 80 متر.