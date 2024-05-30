البورصة تخسر 16 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 16 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام 1.813 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 26,922.76 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 5,932.24 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.81%، ليغلق عند مستوى 8,554.56 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.14% ليغلق عند 32,776.67 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 11,621.08 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوى 5,360.98 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 448.8 مليون جنيه، 184.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 633.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 8.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 798.9 مليون سهم، من خلال 95.6 ألف صفقة منفذ.