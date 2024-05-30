وزير المالية الإسرائيلي: سنواصل السيطرة على الضفة الغربية باعتبارها الحزام على خط التماس

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل ستواصل السيطرة على الضفة الغربية باعتبارها الحزام على خط التماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الخميس.

وواصل وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، التحريض ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بقوله إنه يتعين محاربة المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ ولو تطلب الأمر تحويل "طولكرم" لتصبح على ما هو عليه قطاع غزة اليوم.

جاء تصريح سموتريتش بعد تقارير عن إطلاق نار على مُستوطنة "بات حيفر" قرب طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى سموتريتش - وهو زعيم "الصهيونية الدينية" - قوله إن المقاومين في الضفة الغربية يجب أن يُحاربوا كما تتم مُحاربة المقاومين في قطاع غزة، وإنه يجب اجتثاثهم من كل مكان، ولو تطلب الامر تحويل طولكرم إلى ما هي عليه غزة الآن.

وزعم سموتريتش أن ما حدث من إطلاق نار على المستوطنة الإسرائيلية، دليل إضافي على أن دولة فلسطين تمثل "تهديدا وجوديا" على إسرائيل.