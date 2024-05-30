6 وجبات مفيدة للحجاج.. تعرف عليها

مع اقتراب موسم الحج ، يبحث الحجاج عن وجبات خفيفة وصحية تساعدهم علي إتمام مناسك الحج علي أكمل وجه، لذا نقدم لكم أبرز تلك الوجبات:

تناول الوجبات الغذائية الخفيفة

ويوصى أثناء تأدية مناسك الحج بتناول الطعام أو الوجبات الخفيفة كل 3 ساعات، حيث يساعد ذلك في الوقاية من الإصابة بالإرهاق الحاد أو الجفاف، ومن أفضل أنواع الأطعمة التي يوصى بالحرص على تناولها أثناء الحج ومنها البروتينات، مثل البيض، والحليب، واللحوم، والأسماك، ويحتاج الحاج حوالي 100 جرام من البروتين يومياً، وب7ع8عغالدهون الصحية، ومنها الزيوت الصحية، والقشدة، حيث تعتبر الدهون مصدراً هاماً للطاقة.

2 . تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفاكهة الطازجة والخضروات.

3 .التمر والعسل، حيث يعد كل منهما مصدراً للسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المختلفة من معادن وفيتامينات. بالإضافة إلى فوائدهما في دعم الجهاز المناعي.

4 .الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، والأفوكادو، حيث يساعد عنصر البوتاسيوم على تقليل خطر الإصابة وتشنجات العضلات التي قد تحدث نتيجة الإجهاد البدني والمشي لفترات طويلة خلال أيام الحج.

5 .تناول الفاكهة والخضروات التي تحتوي على نسب عالية من الماء، مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، حيث تساعد هذه الأغذية في الحفاظ على مستوى الماء في الجسم والوقاية من الإصابة بالجفاف نتيجة الطقس الحار الذي تشتهر به مدينة مكة المكرمة. بالإضافة إلى دورها في تعزيز عملية الهضم.

6. شرب السوائل، ويعد أفضلها الماء، إذ يفقد الحجاج كميات كبيرة من السوائل خلال تأدية مناسك الحج، كما يزيد المناخ الحار من حاجة الجسم للماء.

ويمكن التنويع بين أنواع سوائل مختلفة لترطيب الجسم، مثل العصائر الطبيعية، والحليب، والشاي، والمشروبات العشبية.

كما يوصى الحجاج الذي يعانون من بعض الأمراض، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى باستشارة أخصائي تغذية قبل السفر للحج، وذلك لمعرفة أهم الأطعمة الواجب تجنبها أو الحرص على تناولها وفق لحالتهم الصحية، ويوصى معظم الحجاج الذين يعانون من أمراض الكلى، أو مشاكل في الكبد، أو النقرس ،اتباع نظام غذائي منخفض البروتين والفوسفور.تقليل كمية الملح في الوجبات، والإكثار من شرب الماء.