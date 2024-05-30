ads
الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنشر "البوابة نيوز" أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وكان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. 

الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 

كما اعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92,27 % والشيخ زايد 91,98% والوراق 91,17 % والدقي 90,87% والعجوزة 90,69% وشمال الجيزة 89,60% والعمرانية 88,97% والصف 88,46% و٦ أكتوبر 88,37% وجنوب الجيزة 88,03% ومنشأة القناطر ٨٧,٧٥% والبدرشين 87,29% وأطفيح 86,62% وحدائق أكتوبر 86,49% والعياط 86,32% وكرداسة 85,53% وبولاق الدكرور 82,27% وأبو النمرس 80,78% وأوسيم 80,55% والحوامدية 78,42% والواحات البحرية 76,30%.

الشهادة الاعدادية الجيزة الدراسي شهادة الإعدادية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني محافظة الجيزة محافظة محافظ الجيزة