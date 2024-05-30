ننشر طلبات الدفاع في قضية مقتل نجل لاعب الزمالك عمر كشمير

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان.

وطلب دفاع المتهم الأول في القضية، أمام هيئة المحكمة بتأجيل القضية لسماع شاهد الإثبات الاول ومناقشة كبير أطباء الشرعيين.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا - تال وصفه - لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الإتهام - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.