مبان مفخخة.. كمائن المقاومة الفلسطينية تُكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن عضو كابينت الحرب غادي أيزنكوت صرح أمس بأن هناك كتيبة كاملة تعمل في جباليا تجابه فصائل مقاومة فلسطينية أو ألوية كان قد قيل سابقا بأنه تم الإجهاز عليها وتفكيكها.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال أعلن صبيحة اليوم عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك بشمال القطاع أي في جباليا، وإصابة عدد من الجنود، وتحدث جيش الاحتلال أمس أنه تعامل مع ما يزيد عن 26 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت: "كان قد سبقها إعلان جيش الاحتلال بمقتل 3 من جنوده وإصابة 5 بينهم 3 بإصابات حرجة ومنهم ضابط، كانت هذه نتيجة كمين مفخخ ومحكم أقامته فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مبنى سكني بالقرب من معبر رفح".

وأشارت إلى أنه بهذا ترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 642 قتيلا بينهم 291 منذ بدء الهجوم البري العسكري في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، كما ارتفعت أعداد الإصابات، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت بأن هنالك ارتفاعا في أعداد الإصابات التي سيعترف فيهم لاحقا على أنهم معاقون.