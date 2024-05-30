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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

البحث عن مواطن سعودى اختفى فى ظروف غامضة بالتجمع الخامس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها للعثور على مواطن سعودى يدعى" هتان بن غازى" اختفى فى ظروف غامضة بمنطقة التجمع الخامس.
وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على على كاميرات المراقبة وسؤال جيرانه وأصدقاءه للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باختفاء مواطن سعودى من منطقة سكنه بالتجمع الخامس ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اتخاذ الإجراءات القانونية إجراء التحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التحريات المراقبة الواقعة المراقب