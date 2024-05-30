البحث عن مواطن سعودى اختفى فى ظروف غامضة بالتجمع الخامس

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها للعثور على مواطن سعودى يدعى" هتان بن غازى" اختفى فى ظروف غامضة بمنطقة التجمع الخامس.

وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على على كاميرات المراقبة وسؤال جيرانه وأصدقاءه للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باختفاء مواطن سعودى من منطقة سكنه بالتجمع الخامس ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.