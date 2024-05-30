القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال لم تصل إلى أقصى المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إنه في كل ساعة هناك مستجد ميداني يسجل في مختلف محافظات القطاع، ففي الجنوب وتحديدا رفح الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء جراء استمرار الغارات منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة لأكثر من 7 شهداء بعد استشهاد 4 في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة تعرف باسم "مفترق بدر" بحي تل السلطان.

وأضاف "أبو كويك"، خلال رسالة على الهواء، أن طواقم الهلال الأحمر اليوم تمكنت من انتشال اثنين من زملائهما اللذين استشهدا جراء استهداف مباشر لسيارة إسعاف كانت في المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، واتجهت لتلبية نداء استغاثة والوصول للجرحى، لكن استهدفت من قبل طائرات الاستطلاع بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية ما زالت تقترب أكثر من المنطقة الغربية برفح الفلسطينية، لا سيما أنها تمركزت في منطقة "تلة زعرب "، وباتت تتجه نحو منطقة "الحديقة اليابانية".

ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هي سيطرة عملياتية، لكن آليات الاحتلال لم تصل إلى أقصى المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، وهي تبتعد 3 كم من أصل 14 كم يمتد بطولها هذا المحور.