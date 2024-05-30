علي معلول يرفض التأهيل في الخارج بعد عملية وتر أكيليس

بدأ النجم التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج العلاجي بعد خضوعة لعملية جراحية في وتر أكيليس منذ أيام.

ورفض علي معلول السفر إلى الخارج لاستكمال العلاج وفضل البقاء في مصر واستمرار البرنامج العلاجي تحت إشراف طبيب الأهلي الذي يتابع حالة اللاعب لحظة بلحظة.

كما يحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على حالة على معلول بإستمرار لدعمه بعد الإصابة التي تعرض.

كما يحرص لاعبو الأهلي على التواصل والاطمئنان على حالة على معلول سواء قبل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أو بعد التتويج.

تحديد عقد على معلول

يذكر أن عقد على معلول ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالى ويرغب النادي في تجديد عقد اللاعب الدولي التونسي ولكن هناك أزمة تسببت في توقف المفاوضات بسبب تمسك على معلول بالحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه في عقده الحالي ولكن الأهلي يرغب في تخفيض قيمة العقد بسبب التقدم في السن.

الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا



وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين امس على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.