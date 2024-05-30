ورشة عمل بشمال سيناء حول جائزة مصر للتميز الحكومي

قال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030)، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الغندور خلال ورشة العمل التي نفذتها المحافظة حول كيفية المشاركة في الجائزة، بضرورة مشاركة مختلف الجهات الإدارية بالمحافظة في التقدم للجائزة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد أن حائزة مصر للتميز الحكومي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

أعلن الغندور، أن الهدف الرئيس لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتم تكريم المتميزين تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

من جانبها قالت الدكتورة ،هاجر صالح المنسق العام لملف جائزة التميز الحكومى بشمال سيناء، أن المحافظة تعمل على تسهيل كافه المعوقات أمام المشاركين حتى تحظى محافظة شمال سيناء بمشاركه متميزة في هذا الملف

واستعرضت صالح كيفية كتابة مؤشرات الأداء و كتابة طلبات الترشح الخاصه بكل فئة، مع التركيز علي المعايير الخاصة بكل فئة.