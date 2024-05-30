53 شهيدا و357 مصابا جراء ارتكاب الاحتلال 5 مجازر خلال الـ24 الماضية في غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 53 شهيدا و357 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 36224 شهيدا و81777 مصابا منذ 7 أكتوبر.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 237 على التوالي حرب "لإبادة الجماعية" على غزة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات الآمنة في قطاع غزة، ومتحديًا قرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف الهجوم على رفح ومنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.