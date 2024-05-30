السبت.. تقليل زمن التقاطر داخل المحطات بالخط الثالث للمترو

أعلنت شركة أر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، تقليل زمن التقاطر داخل محطات الخط الثالث، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق.

وأوضحت أن يكون زمن التقاطر كل ٤.٥ دقائق بدلا من ٥,٥ من محطة عدلي منصور إلى إتجاه محطة الكيت كات خلال ساعات الذورة، و٩ دقائق بدلا من ١١ دقائق من محطة الكيت كات إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج خلال ساعات الذورة.

وتم تحديد ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من٦:٠٠ الى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ١:٠٠ الى٦:٠٠ مساءً وساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى اتجاه محطة عدلي منصور من ٧:٠٠ الى ١١:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ الى٧:٠٠ مساءً.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار من يوم السبت القادم الموافق 1 يونيو وحتى بداية إجازة عيد الأضحي المبارك، في ضوء تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب.