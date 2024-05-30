التعاون العربي الصيني "20 عاما من العلاقات المُثمرة".. 398.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري في 2023.. استثمارات بـ 214 مليار حتى 2021.. وهذه أبرز المجالات

افتتحت صباح اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لـ منتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني والرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية.

وتسعى الصين إلى استمرار لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، وزيادة الاستثمار الصيني في الداخل والخارج، كما تهدف إلى أن تصبح القوة الأعظم اقتصاديا وتكنولوجيا بحلول عام 2049.

وتُعد الصين القوة العظمي الثانية اقتصاديًا والمنافس الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي من كبرى الدول التجارية في العالم، حيث تتاجر 144 دولة مع الصين أكثر مما تتاجر مع الولايات المتحدة، كما شهد الاقتصاد الصيني نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، بمتوسط ​​نمو سنوي يزيد عن 10٪.

قوة الاقتصاد الصيني

يُقدر الناتج المحلي الإجمالي لـ الصين وفقا لإحصائيات وتقديرات البنك الدولي لعام 2023 مايصل إلى 17.96 تريليون دولار أمريكي، كما أن نسبة النمو في عام 2023، وصلت إلى 5.2٪، كما يتوقع الخبراء أن يكون النمو للعام الجاري 4.5%.

وتعتمد الصين على التصنيع في مكونات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27.7٪، وتعتمد على الخدمات 52.3٪، وعلى الزراعة بنسبة (8.1٪)، وفقا لأخر احصائيات لعام 2022.

كما أن معدل البطالة 4.9% فقط، ومقدار القوى العاملة وفقا لإحصائيات عام 2021 وصلت إلى 791 مليون.

ويشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 180.6 مليار دولار أمريكي، أما الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين 145.3 مليار دولار أمريكي.

التعاون الصيني العربي

أسست الصين مع الدول العربية منتدى التعاون الصيني العربي عام 2004؛ لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، ويتم عقد الاجتماعات الوزارية لمنتدى التعاون الصيني العربي كل عامين لمناقشة التعاون في مختلف المجالات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية ما يقدر بـ 398.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة 10 أضعاف منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي عام 2004، وشهد عام 2023 زيادة النمو الاقتصادي والتعاون الصيني العربي عن عام 2022 ليصل إلى 34.7%.

وبلغت الصادرات الصينية إلى الدول العربية عام 2022، حيث 278.2 مليار دولار أمريكي، كما وصلت الواردات الصينية من الدول العربية إلى 228.9 مليار دولار أمريكي.

الاستثمار الصيني العربي

بلغت تقديرات الاستثمار الصيني في الدول العربية 214 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2021، ويركز الاستثمار الصيني والتعاون العربي الصيني على النفط والغاز، والبنية التحتية، والاتصالات، والطاقة المتجددة.

وكان من أبرز المشاريع الصادرة من منتدي التعاون الصيني العربي مبادرة الحزام والطريق، والمدينة الصناعية المصرية الجديدة، كما يسعى منتدي التعاون الصيني العربي إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين والدول العربية؛ لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.