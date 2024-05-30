"محمد أيمن" عازف بيانو ماهر فاز بالمركز الرابع بمهرجان الطفل المبدع

عازف بيانو متميز عندما تستمع إلي عزفه تنقلك عذوبة الألحان، وإتقان الأنغام الي عالم من الخيال، العازف "محمد أيمن محمد شوقى"، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، بإدارة شرق التعليمية، وعضو بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية.

ويروي محمد أيمن، طالب بالمرحلة الإبتدائية، الي " البوابة نيوز"، أن موهبتة ظهرت منذ ما يقرب من عام وانه عضو بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، و دعمه المسؤولين بالإدارة، وساهموا في تطوير موهبته العلمية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد الي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة نيفين عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

تكريم محمد أيمن من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية



ويتابع أن والدته شجعته علي إبراز موهبته في العزف علي البيانو، حيث كان يجلس للإستماع الي عزها علي آلة البيانو، وجذبه حب البيانو لتعلمه فبدأ التدريب عليه، ويتابع أن والده شجعه أيضا علي الإستمرار في العزف وإشتري له أروجا للتدرب علي العزف في المنزل.

ويضيف انه بدأ العزف على آلات الاكسليفون، وآلة الجيتار وهى مختلفة تمام عن البيانو، ودعم موهبته الموهوبين، وانه حرص علي تطوير مهاراته في التدريب علي الآلات الموسيقية مرتين فى الأسبوع فى فترة الإجازات، وكما انه متفوق في دراسته، وأنه يمارس رياضة كرة القدم.

ويروي محمد أيمن، أن مدربة شجعه في التقدم فى مسابقة مهرجان الطفل المبدع الدولي، وشجعه وسجلا سويا اللحن الموسيقى، خللى بالك من عقلك للموسيقار عمر خيرت و فازمؤخرا، خلال المهرجان، بالمركز الرابع علي مستوي الشرق الأوسط، ويتابع أنه عزف العديد من المقطوعة الموسيقىة الشرقية و الغربية ، وموسيقى بلادى بلادى و موسيقى أغنية يمكن خير و قطع موسيقية متنوعة و غيرها من الاغانى و الموسيقى .

ويستكمل محمد أيمن، أن فوزه دافعً اليه لتحقيق نجاحا أكبر، وجرى تكريمه من الدكتورة نيفين عبد العزيز، مدير ادارة الموهوبين والتعليم بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وعادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية والمسؤولين بالمديرية.

ويستكمل أنه عشق آلة البيانو عن غيرها من الآلات لانها مستقلة بذاتها ومميزة فلا تحتاج عادة الى آلات أخرى استكمال المقطوعة التى تعزفها ، ويتابع أنه يحرص علي حفظ القرآن الكريم فى فترة الاجازة الصيفية وحفظ جزء عم، مضيفا أن فن عزف البيانو وكونه يحتاج لمهارات عالية ، ولكن عشقه له حافز للتفوق ، وكما أن تعلم العزف علي مختلف الآلات الموسيقية والوصول الى نتائج افضل ،ويتابع أنه يحرص علي حفظ القرآن الكريم فى فترة الاجازة الصيفية وحفظ جزء عم .

ويستكمل محمد أيمن، أن فن عزف البيانو يحتاج لمهارات عالية ، ويضيف انه حرص علي تطوير مهاراته في التدريب علي الآلات الموسيقية مرتين فى الأسبوع فى فترة الأجازة، وكما انه متفوق في دراسته ، وكما أنه يمارس رياضة كرة القدم ، ويحلم بالشهرة والنجومية ،وقدوته الفنان الكبير الموسيقار عمر خيرت .