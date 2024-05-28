الإحصاء: العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر 74.1 سنة عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بياناً وذلك بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة"، حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحي الراهن للمرأة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية في كوستاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

وأوضح الجهاز أنه من أهم المؤشرات العالمية - وفقاً لتقرير (حالة سكان العالم عام 2024) - الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه تلاحظ ثبوت بعض المؤشرات الخاصة بصحة المرأة بين عامي (2023 - 2024)، وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي لكل امرأة على مستوى العالم 2.3٪، و76 عاما هو العمر المتوقع عند الميلاد للسيدات على مستوى العالم .

وبلغت نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة لتنظيم الأسرة 65٪، كما بلغت نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة 59٪، و11٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة .

ولفت الجهاز إلى أنه من أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز لمصر أنه ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.3 سنة عام 2021 إلى 74.1 سنة عام 2024 بناءً على آخر بيان من الإسقاطات السكانية.

وبلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.76 مولود لكل سيدة وفقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات 2022، وهو عبارة عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).

ونوه الجهاز انه ارتفعت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لتصل إلى حوالي 97٪ مقارنةً بعام 2014 والتي كانت نسبتها 90٪.

وارتفعت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لكل المستويات التعليمية للمرأة عن عام 2014 ، حيث إرتفعت نسبة السيدات اللاتى لم يسبق لها الذهاب للمدرسة من 79.6% عام 2014 إلى 93.5 % عام 2021 بزيادة قدرها 13.9% ، وكانت أقلها نسبة السيدات اللاتى لم تتم المرحلة الابتدائية حيث إرتفعت من 82.4% عام 2014 إلى 93.4% عام 2021 .

كما ارتفعت أيضاً نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب حسب محل الإقامة عن عام 2014، حيث احتل حضر الوجه البحرى أعلى ارتفاع وكانت النسبة 98.7% ، وبمقارنة عامي 2021 و 2014 كان أعلى مقدار زيادة من نصيب ريف الوجه القبلى بزيادة قدرها 12.3%.

بالنسبة للاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة كانت النسبة الأكبر للسيدات المتزوجات حالياً ويستخدمن وسائل تنظيم حديثة بنسبة 64.7 ٪ وكان اللولب أكثر استخداماً بنسبة 29.4% ويليه الحبوب والحقن بنسب (19.5 %، 10.2 على التوالي)، وكانت نسبة ضئيلة جداً من السيدات يستخدمن حالياً وسائل تقليدية أقل من 2 ٪.

انخفاض نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49 سنة) وتم ختانهن لتصل حوالى إلى 86% في عام 2021 مقارنةً بعام 2014 التي كانت نسبتها 92.3%.

واشار الجهاز الي انه انخفضت نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15- 49 سنة) وتم ختانهن في كل من الحضر والريف مقارنةً بعام 2014 حيث انخفضت في الحضر من 86.3% عام 2014 إلى 79.2% عام 2021 بانخفاض قدره 7.1 % بينما في الريف انخفضت النسبة من 95.4% عام 2014 إلى 89.5% عام 2021 بمقدار انخفاض 5.9% مما يدل على تراجع ممارسة الختان بالمناطق الريفية.

واوضح الجهاز، انه نظراً لقيام الدولة بالعديد من المبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تبين انخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً لبعض الأمراض على النحو التالي: