باكستان تدين قصف إسرائيل لمخيم للاجئين في رفح بقطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيما للاجئين تابعا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في رفح بقطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بلوش - في بيان نقله راديو "باكستان" اليوم الثلاثاء - " إن باكستان تطالب مجددا بالتنفيذ الفوري وغير المشروط للقرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير الحماية الكاملة للمدنيين في غزة، ومحاسبة القوات الإسرائيلية على الإبادة الجماعية في القطاع".

ووصفت بلوش، القصف على مخيم اللاجئين بأنه يعد انتهاكا آخر للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الإسرائيلية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في منع إسرائيل من شن المزيد من الهجمات ضد المدنيين في رفح.

يشار إلى أن ما يقرب من 40 شخصا قد لقوا مصرعهم أمس أول الأحد إثر استهداف إسرائيلي لمخيم نازحين في شمال غرب "رفح"، في منطقة صنفها الجيش الإسرائيلي من بين المناطق الآمنة للنزوح إليها.