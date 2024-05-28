ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ريمال" في الهند وبنجلاديش إلى 16 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "ريمال" في الهند وبنجلاديش إلى 16 قتيلا، وذلك بعد أن هطلت أمطار غزيرة وهبت رياح قوية على سواحل الدولتين خلال اليومين الماضيين.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الإعصار الذي تصاحبه رياحا تبلغ سرعتها 135 كيلومترا في الساعة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص في الهند وبنجلاديش بالإضافة إلى اقتلاع مئات الأشجار.

بدوره، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بنجلاديش شيلدون يت" إن أكثر من 4ر8 مليون شخص بما في ذلك 2ر3 مليون طفل معرضون بشدة لمخاطر تتعلق بالصحة والتغذية والسلامة بسبب الإعصار "ريمال".

من جهته، قال رئيس هيئة إدارة الكوارث ببنجلاديش ميجانور الرحمن" إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء انهيار منازلهم أو غرقهم أثناء العواصف العاتية المصاحبة للإعصار أو في طريقهم للوصول إلى الملاجئ المؤقتة".

وأشار إلى أنه عادة ما يتردد المواطنون في اتخاذ قرار ترك منازلهم ومواشيهم والذهاب إلى ملاجئ مؤقتة بسبب الأعاصير، مضيفا أنهم ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة وهو ما يعرض حياتهم في كثير من الأحيان إلى الخطر.

وفي ولاية "البنغال الغربية" في الهند، قالت السلطات إن أربعة أشخاص تعرضوا للصعق بالكهرباء مما رفع عدد الضحايا جراء الإعصار إلى ستة قتلى.

وقد تسببت الفيضانات العارمة في تعطيل حركة السفر في دكا عاصمة بنجلاديش، كما غمرت الأمطار مياه العديد من الشوارع في مدينة "كولكاتا" الهندية مع ورود تقارير تفيد بانهيار أجزاء من عدة مبان وسقوط عشرات الأشجار.

وقامت السلطات في الدولتين بنقل ما يقرب من مليون شخص إلى ملاجئ مؤقتة للحفاظ على أرواحهم من بينهم حوالي 800 ألف في بنجلاديش ونحو 110 آلاف في الهند.