خطوة تاريخية.. إسبانيا: لا نعترف بتعديات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بعد عام 1967

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 دخول اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين مرحلة التنفيذ/ مشيرا إلى أن "هذا الاعتراف “خطوة تاريخية” تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحفي قبل إقرار حكومته مرسوما تعترف بموجبه إسبانيا بدولة فلسطين، إن مدريد لا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة"، مضيفا أنه اتخذ هذا القرار "من أجل السلام والعدالة والتماسك وتنفيذا لولاية البرلمان، الذي وافق في عام 2014 على اقتراح غير قانوني يحث على هذا الاعتراف"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وشدد على أن "اعتماد القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وهو خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".

وأضاف: "سنستمر في تقديم الدعم لفلسطين وندعو إلى مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين"، لافتا إلى أن "الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المختطفين".

كما أكد سانشيز "أننا ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".