إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني

أُعيد انتخاب محمد باقر قاليباف، رئيس لمجلس الشورى الإيراني لمدة عام بتصويت النواب للدورة الثانية عشرة للمجلس.

وقد أُقیمت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى أمس الإثنين بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية، نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية.

وعيّن قاليباف رئيساً لمجلس الشوری بدورته الثانية عشرة بعد حصوله على 198 صوتا، وحصل مجتبي ذو النوري على 60 صوتا ومنوجهر متكي على 5 أصوات من إجمالي 287 صوتا.

وقاليباف من مواليد طرقبه - مشهد، 1961م ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران.

هو واحد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية، شغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار، ومنصب عمدة طهران، تمّ انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة، وهو أيضاً أستاذ في جامعة طهران.