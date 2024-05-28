«ليوبولد سنجور» شاعر بدرجة رئيس

أسس مجلة ثورية احتجاجية بعنوان "الطالب الأسود" بلور بها مصطلح الزنوجة

يرى أن الخصوصية السوداء تعنى مجمل القيم الثقافية للعالم الأسود

أيد فيدرالية الدول الأفريقية المستقلة حديثا وهو مؤلف النشيد الوطني السنغالي “الأسد الأحمر”

ولا يمكننا أن نتطرق للأدب الأفريقي دون الحديث عن حكيم أفريقيًّ وهو الشاعر الذي تحول إلى أعلى منصب في الدولة وأصبح رئيسًّا للسنغال، ثم يترك منصبه وهو في سطوة شهرته، إنه الشاعر والرئيس "ليوبولد سنجور".

ولد "سنجور" في التاسع من أكتوبر عام 1906 في غرب أفريقيا ورحل عن عالمنا في ديسمبر عام 2001 عن عمر يناهز الـ 95 عامًا، وكانت انطلاقة سنجور الفكرية والإبداعية الحقيقية من باريس عندما التحق بها لإكمال دراسته سنة 1928، هناك تعرف على جورج بومبيدو ليحلما معًا بالرئاسة، واحد على عرش فرنسا والآخر على عرش السنغال.

الشاعر والمناضل

كان "سنجور" يرى أن الخصوصية السوداء تعنى مجمل القيم الثقافية للعالم الأسود، كما تتجسد في الحياة المعاشة والمؤسسات الإبداعية الناتجة عن الإنسان الأسود، فقد انفتحت عيناه على حقيقة الشعب الأسود وضرورة تحريره من القهر والعبودية والظلم التاريخي.

ولم يتوقف نضاله عند الكلمات بل قام بتأسيس مجلة ثورية احتجاجية بعنوان "الطالب الأسود"، وعلى صفحاتها راح يبلور مصطلح الزنوجة أو الخصوصية السوداء، ويلخصها إيميه سيزير في كونها تعني الاعتراف بحقيقة الإنسان الأسود كما هو، والقبول بالسود كجنس يختلف عن البيض بالضرورة وبالتالي القبول بتاريخهم وثقافتهم".

وكان سنجور يتخذ من الشخصيات التي عرفها ذريعة لرثاء الحضارات الكبرى، وكان دائمًا ما يؤكد على ضرورة احترام وتقبل الخصوصية الثقافية لأفريقيا السوداء" .

وصدر له دوانان شعريان جسدا معاناة الشعب الأفريقي مثل: "أغنيات الظل" و"قرابين سوداء" و"ليليات" و"قصائد متنوعة" و"إثيوبيات" و"رسائل البيات الشتوي" و"مرثيات كبرى" و"قصائد ضائعة".

وتشكل أعماله الإبداعية رحلة ثقافية وسياسية بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث توزعت القصائد بين ما هو أسطوري وميثولوجي وما هو تاريخي وما هو سياسي.

وكان "سنجور" أحد مؤيدي فيدرالية الدول الأفريقية المستقلة حديثا، وأصبح أول سنجور رئيس جمهورية السنغال، وانتخب في 5 سبتمبر 1960، وهو مؤلف النشيد الوطني السنغالي "الأسد الأحمر"، واستقال من منصبه قبل نهاية فترة حكمه الخامسة في ديسمبر 1980.