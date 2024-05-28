ads
الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة غرب مخيم جباليا

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطيني، بأن هناك شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة أثناء محاولتهم العودة إلى الفالوجا غرب مخيم جباليا، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وفي سياق متصل، أفاد إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أن مصر وقطر تنتظران موافقة حماس على بدء جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين.

إسرائيلي إعلام فلسطيني الأسرى والمحتجزين القاهرة الاخبارية إعلام