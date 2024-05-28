إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة غرب مخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطيني، بأن هناك شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة أثناء محاولتهم العودة إلى الفالوجا غرب مخيم جباليا، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أفاد إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أن مصر وقطر تنتظران موافقة حماس على بدء جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين.