جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه شن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان شملت مستودع أسلحة ومبان عسكرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على منصة "إكس: "أغار الجيش الإسرائيلي على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليلة الماضية".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها مستودع أسلحة في ميس الجبل ومباني عسكرية في عيتا الشعب والخيام".

وتابع قائلا: "قبل قليل أطلقت ثلاث قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو منطقة شتولا الحدودية دون وقوع إصابات".