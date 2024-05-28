خبر سار.. مشروب الشوكولاتة الساخنة يساعدك على إنقاص الوزن

كشف خبير التغذية ستيف بينيت، مدير المركز الوطني لتكامل المراقبة البيولوجية، أن مشروب الشوكولاتة الساخنة يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن ويمنع الشعور بالجوع.

وقال خبير التغذية في تصريحات صحفية، إنه يمكن تناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي يجعلك تأكل كميات أقل وتشعر بالشبع لفترة أطول لأنها بطيئة الهضم كما يحتوي مسحوق الكاكاو على نسبة عالية من الألياف، والتى ينبت عنها الإحساس بالشبع، وفقا لما نشرته وكالة أوقات نيورك.

وقدم “بينيت” وصفة صحية بسيطة وهى مشروب الشوكولاتة الساخنة، والتى تتكون من 200 مل من الحليب الدافئ وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو العادي، وملعقتين صغيرتين من محلي "ستيفيا" بديل للسكر يتم استخراجه من أوراق نبات ستيفيا ريبوديانا في مناطق باراغواي والبرازيل.

وأضاف ستيف: الأنظمة الغذائية كلها تعتمد على التخلي عن الأطعمة اللذيذة، والناس لا يحبون ذلك إذا وضعت الألياف أولا، يمكنك أن تأكل ما تريد بعد ذلك، ولكن سينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل، لأنك تشعر بالشبع كما أن مسحوق الكاكاو يحتوي على نحو 28% من الألياف.