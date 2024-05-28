اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح وأمطار

كما يشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27 درجة.